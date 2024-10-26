ليلى علوي.. لهذا السبب غابت عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غابت الفنانة ليلى علوي عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور عن الأسباب التي أدت لغياب ليلى عن الحفل.

وأفادت بعض المصادر أن سبب غياب ليلى علوي عن افتتاح مهرجان الجونة هو انشغالها في تصوير فيلم “المستريحة” والذي قاربت على الانتهاء من تصويره بعد فترات كثيرة من التأجيلات أدت إلى تأخر التصوير، وأن ليلى سوف تتواجد آخر يومين في المهرجان، إضافة إلى حفل الختام.

من ناحية أخرى، قررت دور العرض المصرية رفع فيلم “جوازة توكسيك”، لليلى علوي، من السينمات، بسبب تراجع إيراداته على مدار الأسبوع الأخير، مكتفيًا في آخر أيام عرضه (الأربعاء) بمبلغ 1478 جنيهًا فقط. ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد أنور، بيومي فؤاد.

تدور قصة فيلم “جوازة توكسيك” حول كريم وفريدة اللذين يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.