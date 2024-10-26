قصي خولي يعيد “من سيربح المليون” إلى الشاشة بعد غياب 7 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح “تلفزيون دبي” الإعلان الترويجي الخاص ببرنامج المسابقات “من سيربح المليون” الذي يعود بعد غياب 7 سنوات، بتقديم النجم قصي خولي.

وشارك الممثل السوري الـ”برومو” عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، معلقاً بقوله: “المليون حلم. شاشة دبي بتقدملك الفرصة لتحقق حلمك. هنا في أرض الأحلام دبي”.

ولم تحدّد القناة العارضة موعد العرض، لكنها أشارت إلى أنه “قريباً”.

واشتهر “من سيربح المليون” من تقديم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي بين عامي 2000 و2007، وبين عامي 2010 و2015 على شاشة MBC، قبل أن تستحوذ شاشة OSN على حقوق العرض حتى عام 2017.

وعلى الصعيد التمثيلي، يخوض خولي هذا الموسم تجربته الأولى في الدراما التركية المعرّبة، عبر مشاركته إلى جانب مواطنته النجمة ديمة قندلفت، في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “يوم كتابة قدري” أو “لعبة القدر”.

ويشارك خولي أيضاً في بطولة مسلسل من نوع “رومنسي ولايت كوميدي” في رمضان المقبل، إلى جانب الممثلة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور.