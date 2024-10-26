أحمد عصام ينفعل بكاءً في تشيع جنازة والدته وتامر حسني وحمادة هلال يواسيانه

ميرنا وليد - بيروت - شيّع الممثل ومهندس الألعاب النارية المصري أحمد عصام، ظهر أمس، جثمان والدته الراحلة من مسجد الشرطة في التجمع، بعد صلاة الجمعة، وتم دفنها في مقابر العائلة على طريق العين السخنة، بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه المقربين.



وبدا أحمد عصام متأثراً بشكل كبير أثناء مراسم الدفن، حيث لم يتمالك دموعه وانهار حزناً على فراق والدته، وحرص الفنانين تامر حسني وحمادة هلال على مواساته ودعمه في هذا الموقف الصعب.

وكان أحمد عصام قد أعلن عن وفاة والدته عبر حسابه، حيث نشر صورة تجمعه بها وأرفقها بتعليق مؤثر قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فقدت أغلى ما في حياتي، أمّي الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة"، وقبل ساعات من رحيلها، طلب أحمد عصام من جمهوره الدعاء لوالدته في ظل تدهور حالتها الصحية، حيث نشر صورة تجمعه بها وعلّق قائلاً: "يمكن يكون لسه في أمل.. ما تسبنيش وتمشي. أرجو الدعاء لأمي، هي في أمس الحاجة للدعاء الآن."

