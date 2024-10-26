شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص في اصطدام طائرتين بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق في الحادث

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة رجال حتفهم، بعد اصطدام طائرتين خفيفتين في الجو وتحطمهما في منطقة غابات، جنوب غرب سيدني بأستراليا اليوم السبت.ووصلت فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف الاسترالية إلى موقعي الحطام، الواقعين في منطقة شبه ريفية، على بعد نحو 55 ميلا جنوب غرب سيدني، سيرًا على الأقدام، واشتعلت النيران في واحدة من الطائرتين جراء التصادم.وأكد تيموثي كالمان، القائم بأعمال قائد شرطة نيو ساوث ويلز أن طائرة من طراز سيسنا 182، تحمل شخصين، اصطدمت بطائرة خفيفة، كانت قادمة من مطار قريب، كان على متنها شخص واحد.ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الضحايا، فيما يحقق مكتب سلامة النقل الاسترالي في سبب الحادث.وقال كالمان لهيئة الإذاعة الاسترالية إن شهود عيان رأوا "حطاما يسقط من الجو وحاولوا المساعدة، لكن "ربما لم يكن هناك الكثير مما كان يمكن فعله"