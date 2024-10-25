بفستان قصير وجريء.. 15 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها إحدى ندوات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وظهرت رانيا بفستان كت باللون البينك قصير من الأمام وطويل من الخلف، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.