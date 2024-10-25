فتحي عبد الوهاب يظهر لأول مرة برفقة نجله عمر.. فهل يشبهه؟

فتحي عبد الوهاب يظهر برفقة نجله في الجونة

عمل جديد لفتحي عبد الوهاب في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - حرص الفنان فتحي عبد الوهاب على أن يرافق نجله عمر فتحي عبد الوهاب خلال حضوره حفل افتتاحالذي أقيم ليلة أمس.شارك فتحي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بصورة جمعته بنجله خلال الحفل وعلق عليها قائلاً: "فتحي عبدالوهاب وعمر فتحي عبدالوهاب بس أنا أشيك طبعاً".تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة وأبدوا إعجابهم بعلاقة فتحي عبد الوهاب ونجله، خاصة وأنه على ما يبدو أنه تجمعهما علاقة مميزة تشبه علاقة الأصدقاء، وطالب البعض فتحي الوهاب بالكشف عن هوايات ومواهب نجله والظهور معه بشكل دائم.حفل افتتاح مهرجان الجونة شهد حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن أبرزهم منة شلبي وأمينة خليل وإلهام شاهين وحسين فهمي وصدقي صخر ويسرا وأسماء جلال ويسرا اللوزي وفتحي عبد الوهاب وغيرهم.الجدير بالذكر أن فتحي عبد الوهاب سيخوض الموسم الرمضاني لعام 2025 بعمل جديد يحمل اسم "ظلم المصطبة" مع إياد نصار وريهام عبد الغفور، وتحدث عن قصة العمل في لقاء سابق قائلاً: "مسلسل يتكلم عن الواقع المجتمعي المصري ويتكلم عن أشخاص من جوه قاع البيئة المصرية، أتمنى أنه يحقق جزءاً ولو نصف الآمال المعقودة عليه من صناعه".وأكد أنه متحمس لهذا العمل الذي يجمعه بريهام عبد الغفور بعد سنوات طويلة من آخر تعاون جمعهما، وقال: "متشوق أوي إن بعد كام سنة أشتغل مع ريهام بعد تراكم خبرات، وبعد تطوير كبير جداً، هي وإياد عملوه، وإياد نصار اشتغلنا قبل كده سوا في فيلم".أما عن سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل المداح 5 فقال إنه كان عملاً مميزاً، ومن التجارب التي استمتع بها في مشواره الفني، لكنه لا يفضل تكرار الشخصيات التي قدمها.

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