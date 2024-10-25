انت الان تتابع خبر السيادة يوجه دعوات لقادة القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخنجر في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناء على المناقشات المستفيضة والاتصالات مع قادة القوى والكتل السياسية العربية السنية، التي جرت خلال الايام الماضية، سيقوم حزب السيادة بتوجيه دعوات رسمية لقادة القوى والاحزاب والكتل السنية".واضاف، ان ذلك "لعقد اجتماع استثنائي في بغداد خلال اليومين المقبلين، لمناقشة الوضع الداخلي السني وبحث ملف رئاسة البرلمان والاتفاق على دعم شخصية توافقية تمثل الأغلبية السنية وتلبي طموح الشارع".

وتابع، "في هذا الإطار ندعو الشركاء في العملية السياسية الى احترام خيار الأغلبية السنية وعدم عقد أي جلسة لاختيار رئيس مجلس النواب الا بتخويل من المجتمعين السنة".