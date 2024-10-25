بطلة The Ring البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا ضحيّة “باف ديدي”

أثار مقطع فيديو ظهر مؤخّرًا من حفل توزيع جوائز MTV Movie Awards لعام ٢٠٠٤ مخاوف بعد أن أظهر “باف ديدي” وهو يدعو الممثّلة ديفي تشيس البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، التي اشتهرت بدورها في The Ring، إلى حفلة ما بعد حفل توزيع الجوائز.

يلتقط مقطع الفيديو، الذي تمّ تداوله الآن على نطاق واسع عبر الإنترنت، لحظة مقلقة إذ يدعو قطب الموسيقى الممثّلة الشّابة بشكل عرضيّ لحضور حفل ما بعد الجائزة.

في عام ٢٠٠٤، حصلت “تشيس” على جائزة “أفضل شرّيرة” عن دورها في دور سمارة في فيلم الرّعب The Ring. خلال حفل توزيع الجوائز، لم يكن من كلّ المقدّمين سوى باف ديدي وأشتون كوتشر.

ما كان يُنظر إليه في البداية على أنّه لحظة مرحة بين المشاهير، اتّخذ الآن نغمة مختلفة في ضوء الفضائح التي تلاحق “ديدي” حاليًّا.

يُظهر المقطع “ديدي” وهو يقترب من “تشيس” بعد أن قبلت جائزتها وسألها: “هل ستأتي إلى الحفلة التّالية الليلة؟”

على الرّغم من أنّ “تشيس” ضحكت ولم تردّ، تبدو الآن ردّة فعل ديدي، المصحوبة بالضّحك، مقلقةً نظرًا إلى السّياق الحاليّ.

وكان باف ديدي محور العديد من الشّكاوى القانونيّة في الأشهر الأخيرة، مع دعاوى قضائيّة متعدّدة تتّهمه بالاتّجار بالجنس وجرائم خطيرة أخرى.

بعض هذه الاتّهامات المتعلّقة بحفلات، كحفل توزيع الجوائز، تتمثّل باستغلال الشّباب الحاضرين.

في الآونة الأخيرة، ظهرت ادّعاءات صادمة في دعوى قضائيّة تزعم أن “باف ديدي” وغيره من المشاهير قاموا بتخدير فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا والاعتداء عليها في عام ٢٠٠٠، مما زاد المخاوف المحيطة بالفيديو الذي عاد إلى الظّهور.

في حين أن ديفي تشيس، لم تعلق على الفيديو المنتشر بكثافة عبر الانرتنت، إلا أنّ الطّبيعة المقلقة للدّعوة هيمنت على المناقشات حول ثقافة أحداث المشاهير، خاصّة تلك التي يشارك فيها نجوم شباب.

وأثار الفيديو غضبًا وقلقًا لدى المعجبين وعامّة النّاس على حدٍّ سواء، أولئك الذين شعروا بالفزع من الطّبيعة غير اللائقة للدّعوة.

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في الواقع أن دعوة تشيس، وهي فتاة صغيرة في ذلك الوقت، طُلب منها حضور حفل ما بعد الحفلة – خاصّة في ضوء المضايقات الخطيرة التي تواجه “باف ديدي” الآن – أثارت تساؤلات كثيرة عن معاملة صياغة التّرفيه للممثّلين الأطفال والبيئة التي تعرّضوا لها.

سلّط هذا الفيديو، الذي عاد إلى الظّهور، الضّوء على محادثة أوسع حول سلامة ورفاهية الممثّلين الشّباب في هوليوود ومسؤوليّة صياغة التّرفيه عن حمايتهم من سلوك خطير.