جورجينا رودريغيز تتعرّض لوعكة صحّيّة وتدخل إلى المستشفى… هذا ما كشفته

غابت جورجينا رودريغيز عن وسائل التّواصل الاجتماعيّ هذا الأسبوع، وقد لاحظ المعجبون ذلك. لكن لم يكن أحد يعلم مدى خطورة الأمور حتّى صرّحت جورجينا، زوجة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، عبر خاصيّة القصص القصيرة عبر حسابها على إنستغرام، أنّها دخلت إلى المستشفى لمدّة أربعة أيّام بعد انتكاسة صحّيّة والآن عادت إلى المنزل لتتعافى.

“وأخيرًا العودة إلى المنزل!”، كتبت جورجينا وهي تعرض صورة من سريرها في المستشفى، يظهر فيها القسطل في ذراعها بالمستشفى في الرياض. وأضافت: “قضيت أربعة أيّام في المستشفى مصابة بالتهاب رئويّ. أنا أفضل الآن ولكنّي لا أزال أتعافى في المنزل مع عائلتي”.

كما شكرت جورجينا طاقم المستشفى الذي اهتمّ بها وعالجها بشكل رائع في الرّياض.

وتضمّنت الصّورة أيضًا تنسيقًا جميلًا من الزهور من كريستيانو رونالدو جونيور، الذي كتب بطاقة مكتوبة بخطّ اليدّ يتمنى فيها لها الشفاء العاجل.

عادت جورجينا إلى المنزل، بعد الحصول على الضّوء الأخضر من أطبّائها، إذ ستواصل علاجها حتّى تتعافى تمامًا. في الوقت الحالي، تستريح وتستمتع بوقتها مع أولادها، بالإضافة إلى رعاية كريستيانو رونالدو ودعمه.