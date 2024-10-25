جورجينا رودريغيز تعلن شفائها من الالتهاب الرئوي ومغادرة المستشفى

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - شاركت جورجينا رودريغيز مُتابعيها صورة لها عبر خاصية "ستوري" بحسابها الخاص في "إنستغرام" وأعلنت من خلالها شفائها والعودة إلى منزلها مع كريستيانو رونالدو وعائلتها في الرياض.
وقد علقت جورجينا رودريغيز على الصورة برسالة كشفت من خلالها تفاصيل مرضها كما وجهت الشكر لفريق عمل المستشفى التي مكثت فيها بالرياض، وقالت في رسالتها: "أخيراً عدت إلى المنزل، بقيت 4 أيام في المستشفى وانا أعاني من إلتهاب رئوي، أنا أفضل الآن لكني في مرحلة التعافي مع عائلتي في المنزل".
وأضافت برسالتها: "أريد أن أرسل كثيراً من الشكر لكل الأعضاء والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى، لقد اهتموا بي بطريقة رائعة وأنا ممتنّة لذلك، شكراً لكم على الإقامة الرائعة".
وتحدثت جورجينا رودريغيز خلال حلقات الموسم الثالث من "أنا جورجينا - I Am Georgina" عن شعورها بالسعادة للسفر إلى السعودية، وعن بداية إقامتهما في السعودية، حيث قالت إنهما لم يمتلكا منزلاً في البداية هي وشريكها كريستيانو رونالدو، وإنهما ظلا مُقيمين بأحد الفنادق لمدة شهر، مؤكدة أنهما شهدا في البداية العديد من التغيرات والتقلبات، بينما أكدت أنها بتلك الفترة كانت متحمسة للغاية، وهذا كان الأهم بالنسبة إليها، موضحة أن هناك العديد من الأشخاص الذين قد سهلوا العديد من الأمور لهما.
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جورجينا رودريغيز تكشف تفاصيل علاجها وتوجه الشكر للأطباء والعاملين بالمستشفىوظهر بالصورة التي نشرتها جورجينا رودريغيز يدها مع ظهور آثار للاصق الطبي عليها، وأيضًا باقة من الورود كُتب عليها رسالة بإمضاء من كريستيانو جونيور، وكانت قد أعلنت جورجينا بأنها ظلت بالمستشفى لمدة 4 أيام قبل أن تخرج بالأمس الخميس بعد معاناتها من إلتهاب رئوي.
وقد علقت جورجينا رودريغيز على الصورة برسالة كشفت من خلالها تفاصيل مرضها كما وجهت الشكر لفريق عمل المستشفى التي مكثت فيها بالرياض، وقالت في رسالتها: "أخيراً عدت إلى المنزل، بقيت 4 أيام في المستشفى وانا أعاني من إلتهاب رئوي، أنا أفضل الآن لكني في مرحلة التعافي مع عائلتي في المنزل".
وأضافت برسالتها: "أريد أن أرسل كثيراً من الشكر لكل الأعضاء والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى، لقد اهتموا بي بطريقة رائعة وأنا ممتنّة لذلك، شكراً لكم على الإقامة الرائعة".
جورجينا رودريغيز تتحدث عن رحلتها للسعودية في "أنا جورجينا - I Am Georgina"يُذكر أن في سبتمبر الماضي كان قد تم عرض الموسم الثالث من مسلسل "أنا جورجينا - I Am Georgina" والذي تفاعل عدد كبير من الجمهور معه، وقد تناولت أحداث الجزء الثالث من المسلسل مرحلة انتقال جورجينا رودريغيز شريكة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية.
وتحدثت جورجينا رودريغيز خلال حلقات الموسم الثالث من "أنا جورجينا - I Am Georgina" عن شعورها بالسعادة للسفر إلى السعودية، وعن بداية إقامتهما في السعودية، حيث قالت إنهما لم يمتلكا منزلاً في البداية هي وشريكها كريستيانو رونالدو، وإنهما ظلا مُقيمين بأحد الفنادق لمدة شهر، مؤكدة أنهما شهدا في البداية العديد من التغيرات والتقلبات، بينما أكدت أنها بتلك الفترة كانت متحمسة للغاية، وهذا كان الأهم بالنسبة إليها، موضحة أن هناك العديد من الأشخاص الذين قد سهلوا العديد من الأمور لهما.
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