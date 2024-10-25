رياح نشطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت 26 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء أحيانا.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18.