أعلنت ​وزارة المالية​ في بيان، أنّ "بسبب العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان، والتعذّر على العاملين في المصلحة الإقليميّة في محافظة لبنان الجنوبي الالتحاق بمراكز عملهم، وتخفيفًا عن كاهل المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة الماليّة الإقليميّة في محافظة لبنان الجنوبي، بات بإمكانهم التّقدّم بمعاملاتهم، خلال أيّام الإثنين والثّلثاء والأربعاء والخميس من كلّ أسبوع، ابتداءً من السّاعة الثّامنة صباحًا ولغاية السّاعة الثّالثة عشر، لدى مركز عمل المصلحة في مبنى سراي صيدا الحكومي؛ كما ويمكن للنّازحين منهم تقديم معاملاتهم لدى أقرب وحدة ماليّة إلى أماكن تواجدهم".

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات لوزارة المالية بشأن العاملين ومعاملات المواطنين جنوبًا بسبب العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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