تطورات جديدة في أحداث مطعم الحبايب.. ماذا فعلت هدى المفتي مع زملائها؟

تطورات مطعم الحبايب

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قصة وأحداث العمل

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أعمال جمعت هدى المفتي وأحمد مالك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - ما زال مسلسليحقق نجاحاً كبيراً، ويتصدر ترند مؤشرات البحث، قبل عرض الحلقة الأخيرة مساء اليوم الجمعة 25 أكتوبر.وخلال الحلقات الماضية تفاعلتبشخصية وديدة مع طاقم العمل في المطعم بشكل عاطفي، وذلك عندما علمت أنهم يخططون للرحيل من المطعم، فانفعلت بشكل كبير، وأثرت على جميع العاملين بخطبة عاطفية ذكرتهم فيها بأنهم عائلة واحدة وأن عليهم الوقوف معاً في الأوقات الصعبة، وكشفت هذه اللحظة مدى تعلق وديدة بالمطعم والعاملين به.بجانب ذلك قامت وديدة بإعداد وصفة صوابع زينب السحرية على طريقة جدتها بمساعدة الشيف صبحي، وفي هذا الموقف انكشفت العلاقة السرية التي تجمعهما أمام والدها الذي يقوم بدوره الفنان، فهل سيتقبل أمر علاقتهما العاطفية؟تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول "أبو المجد"، الذي يمتلك مطعماً في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكل شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة في ما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر، والعمل مكون من 30 حلقة.ويشارك في بطولة العمل كل من هدى المفتي، وأحمد مالك، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج عصام عبد المجيد، وكتابة مريم نعوم "ورشة سرد".قبل مسلسل "مطعم الحبايب"، تعاون الثنائي هدى المفتي وأحمد مالك في أكثر من عمل، سواء كان درامياً أم سينمائياً، منها مسلسلا "بيمبو" و"تحقيق"، وفيلما "ليلة رأس السنة" و"كيرة والجن"، وجميعها أعمال وجدت قبولاً واستحساناً لدى الجمهور وقت عرضها.

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