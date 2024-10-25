مهرجان الجونة 2024.. مشاهد أثارت الجدل فى حفل الافتتاح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة الذي انطلق مساء أمس الخميس 24 أكتوبر ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، العديد من المشاهد اللافته التي كانت حديث السوشيال ميديا طوال الساعات الماضية، لاسيما وأن الحفل حضره العديد من الفنانين وصناع السينما في مصر والوطن العربى والعالمية كذلك، وترصد الخليج 365 أبرز هذه المشاهد

غادة عادل وابنتها على السجادة الحمراء

حرصت الفنانة غادة عادل على اصطحاب ابنتها الكبرى مريم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة 2024، حيث خطفت ابنة غادة الأنظار بملامحها الهادئة وفستانها الأحمر الأنيق، خاصة بعدما أصبحت أكبر إضافة إلى مدى الشبه الكبير بينها وبين والدتها، وذلك بعدما ظهرت معها أكثر من مرة ولكنها تتواجد معها في مهرجان الجونة وتظهر معها على السجاة الحمراء للمرة الأولى.

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يوسف الشريف وطليقته انجي علاء في مكان واحد

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي اجتماع الفنان يوسف الشريف وطليقه الكاتبة إنجي علاء في مكان واحد وهو مسرح البلازا الذي أقيم عليه حفل الافتتاح، وذلك للمرة الأولى منذ اعلان طلاقهما رسمياً في شهر نوفمبر الماضي، ورغم اجتمعاهما في نفس المكان إلا أنهما لم يتلقيا حيث كان كل واحد منهما بعيد عن الآخر.

أروى جودة بصحبة خطيبها وابنه

فاجأت الفنانة أروى جودة الجمهور في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2024 أمس، باصطحاب خطيبها رجل الأعمال الايطالى الفرنسي حيث أظهرته للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام، والمفاجأة الأكبر هي وجود ابن خطيبها معهما على السجادة الحمراء للحفل وهو شاب في العشرينات مع عمره، وعلقت أروى في تصريحات على هامش الحفل قائلة:"حرصت على اصطحاب خطيبي معي ردًا على الصورة الخاطئة التي انتشرت له مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: أنها كانت تشعر بالقلق على خطيبها لأنه لا يستطيع الحديث باللغة العربية".

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نجلاء بدر وجميلة عوض بدون أزواجهما

من أبرز المشاهد اللافته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024، هو ظهور الفنانة نجلاء بدر في الحفل بدون زوجها، وذلك بعد تواجد معها على السجادة الحمراء في كل الدورات السابقة من المهرجان، وكشفت نجلاء أن عدم وجود زوجها هو انشغاله بعمله في القاهرة، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة جميلة عوض التي ظهرت بمفردها في الحفل بدون حضور زوجها المونتير أحمد حافظ معها.

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العرسان الجدد يظهران معاً في افتتاح الجونة

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ظهور أحدث عرسان الوسط الفني سوياً لأول مرة في حدث فني، وأبرزهم الفنانة مريم الخشت وزوجها وذلك بعدما احتفلا بزفافهما قبل أسبوعين فقط ليكون ظهورهما الأول سوياً في مهرجان الجونة، وكذلك الفنانة ثراء جبيل زوزجها مختار الديناري التي ظهرا سوياً في حدث فني للمرة الأولى بعد زواجهما، أيضاً مدير التصوير محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين ظهر بصحبة زوجته في حفل الافتتاح وذلك بعد أسابيع قليلة من زواجهما

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يُذكر أن افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يشهد توجيه تحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بأعمالهم وأرواحهم التي لا تزال تضيء سماء الفن، هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين بل كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية الدولية، حيث يترجم مفهوم "السينما من أجل الإنسانية" من خلال دعمه لأفلام تسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية. بفضل التنظيم المتميز، وتنوع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، والالتزام بتقديم محتوى يعكس قصصًا مؤثرة من واقعنا المعاصر، نجح المهرجان في جذب أنظار السينمائيين والنقاد العالميين. هذا الحدث يعزز من مكانة مصر كوجهة ثقافية وفنية عالمية، ويؤكد على دور السينما في إحداث تأثير حقيقي يتجاوز حدود الشاشة ليصل إلى روح الإنسانية.

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