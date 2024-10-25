بالصور- يارا السكري تستمتع بوقتها في ركوب الخيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز أثناء إستمتاعها بركوب الخيل، فكانت ترتدي توب باللون الابيض، مع سروال جينز ضيق، وسترة واسعة باللون الأسود، وإنتعلت حذاء عالٍ، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، ووضعت قبعة على رأسها.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.