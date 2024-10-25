هلا المر وورد الخال تعلّقان على استهداف الصحفيين في حاصبيا

ميرنا وليد - بيروت - علّقت كل من الإعلامية هلا المر والممثلة ورد الخال على استهداف الصحفيين في حاصبيا.

الإعلامية هلا المر كتبت: "الله يرحم الشهداء الاعلاميين غسان نجار و محمد رضا ووسام قاسم .. قديه العدو بخاف من الكاميرا والمايكروفون.. قديه بخاف من الكلمة اللي هي متل السيف حتى قتلن!!! شو هالحرب الهمجية والوحشية والدموية اللي عم نمرق فيها!!!".

الممثلة ورد الخال كتبت: "تقولون ما تريدون لكنكم لا تريدون ما تقولون !

وتبقى الصحافة الشاهد الاول على انفصامكم وانقسامكم والشهيد الأخير الذي يعتلي اهتمامكم..

الرحمة لروح الصحافيين الذين غدرهم واغتالهم العدو اليوم والذي يؤكد كل لحظة على همجيّته بما يرتكبه من اجرام بحقّ شعبنا وبلدنا".



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