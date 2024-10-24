نيللي كريم تهدّد بتقديم شكوى: “لو حد عاوز يشتكي يكلم مين؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة نيللي كريم، على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” منشوراً وجهت فيه سؤلاً لجمهورها تطلب منهم إفادتها فيما إذا كانت تريد تقديم شكوى في إحدى شركات النقل والمواصلات الشهيرة، فماذا تفعل؟.

وقالت نيللي في منشورها: “لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟”.

وانهالت التعليقات على الفنانة لمحاولة الرد على سؤالها حيث قال متابع: “والله حاولت قبل كده ومفيش”.

واقترح عليها متابع هذا الحل وقال: “في مكتب ليهم في حسن المأمون بعد النادي الأهلي وفي مكتب تاني في التجمع الرقم بتاعهم مش بيجب نتيجة لو أمر مهم روحي المكتب”.

وتابع آخر في رده: “مفيش خدمة حماية مستهلك في مصر أو نقدر نقول مفيش خدمة حماية مواطن في مصر”.

بينما تعجب ناشط من سؤال نيللي كريم وقال: “حتى نيللي كريم بقت تركب أوبر”.

من ناحية أخرى، كان القائمون على مسلسل “نارين” الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم قد قرروا تأجيل عرضه إلى سباق رمضان 2026، وذلك بعد البدء في التجهيز له، بناء على رغبة منتج العمل، وهو ما دفع نيللي للتعاقد على عمل آخر لتخوض به السباق الدرامي سوف يتم الإعلان عن تفاصيله في الفترة المقبلة.

يذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “فراولة”، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، وشارك فيه كل من شيماء سيف، محمد عبد العظيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، توني ماهر، جيلان علاء، لبنى ونس وعدد كبير من ضيوف الشرف.