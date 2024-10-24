سعد لمجرد يعلن عن “صفقة”.. وانتقادات لإطلالته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن جديده الغنائي، من خلال منشور تقاسمه مع معجبيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وتضمن مقاطع من فيديو كليب قادم لمقطوعة تحت عنوان “صفقة”.

ووصف النجم المغربي عمله الغنائي الجديد بكونه “مليئا بالطاقة الإيجابية والفرحة الغامرة”، وعبّر عن أمانيه لجمهوره أن يصل إليهم هذا العمل بطابعه الجميل، وأن تستمتعوا باللهجة العربية والإيقاعات الشرقية المرحة”، كما تمنى أن ينال الفيديو والأغنية إعجابهم.

وبعد أن كشف لمجرد عن تفاصيل أغنيته الجديدة “صفقة” التي كتب كلماتها خالد فرناس، وأنجز ألحانها ياسر نور، وتوزيع وميكس وماستر توما، توجه بـ”خالص الشكر للمخرج حسام الحسيني على رؤيته الفنية المتميزة، وللمنتج السيد حمدي بدر على دعمه الكبير في إنتاج هذا العمل بالشكل الرائع الذي ترونه الآن”.

وظهر مجرد في المقاطع التي نشرها من فيديو كليب الأغنية الجديدة، بشعر أزرق، كما ظهر جليا أنه جرى تصويره في العاصمة الفرنسية باريس، لكن لون رأسه أثار انتباه عدد كبير من المتابعين الذين أثنى بعضهم على اختياره، فيما استغرب البعض الآخر تغيير لون شعره باستمرار.

وكانت آخر إطلالة لسعد لمجرد قبل إعلانه عن “صفقة” مختلفة، حيث ظهر شعر رأسه بلون مختلف وهو البنفسجي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل كانت حركاته ولباسه في المنشور الذي تقاسمه عبر حسابه في “إنستغرام” مثار تساؤلات وانتقادات أيضا.

وقال متابع منتقدا بالدارجة المغربية ما معناه “لم يتبق لك سوى القليل وتخرج لها بالمباشر، الله يعفو”، في إشارة إلى حركاته التي صنفها البعض في خانة “الأنثوية”، وهو ما دعّمه متابع آخر بقوله “ترجّل معنا”، وكان أحد المتابعين أكثر تفصيلا وهو يقول “ولدت كبيرا الصراحة، لكن للأسف كلما كبرت إلا وتصبح صغير العقل”، وأضاف “في يوم ما كنت مثالاً للشباب والرجولة وللوالد الخلوق والمتربي مثلنا كلنا كمغاربة أحببناك وفرحنا بك وساندناك”، وختم بقوله “لكنك خرجت عن سياق الحديث وأصبحت الهرطقة دربك”.

وجاءت أغلب التعليقات على منشوره منتقدة للوك الذي ظهر به في المنشور، وهو عبارة عن مقطع فيديو، إلى درجة قال فيها متابع مخاطبا لمجرد “علامات الساعة كلها فيك”، فيما قالت متابعة إنه “اختيار غير موفق ولا يتناسب معك”، في المقابل نالت إطلالته في فيديو كليب أغنية “صفقة” الإعجاب والثناء.