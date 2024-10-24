بشرى تهاجم الشللية في الفن: “سبب ندرة الأعمال الجيدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنت الفنانة بشرى هجوماً حاداً على ما أسمته الشللية في الوسط الفني، مؤكدة أنها موجودة، وهذا هو سبب قلة الأعمال الفنية الجيدة في الفترة الماضية، رغم وجود العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما، إلا أنها ليست كلها مناسبة للمجتمع.

قالت بشرى: “دايمًا بيكون فيه فجوة زمنية بين كل عمل والتاني، لأن مجموعة الأعمال الجديدة اللي بتطرح مش كتير، وفيه شللية وكل مجموعة بتكون حابة إنها تشتغل مع بعضها.

أضافت بشرى: “فيه مشاكل تانية زي التمويل، والتوزيع، وكل دي حاجات بتهدد دور العرض السينمائي وتذاكر السينما، كل هذه الموضوعات بتخلي في ندرة للأعمال الجيدة”.

يُذكر أن بشرى أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية بعد مطالبتها نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بالتحقيق في ادعاءات إحدى شركات الإنتاج مشاركتها بعمل فني، دون علمها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”: “نداء لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق في هذا الأمر، إلى من يهمه الأمر ليس لي أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا العمل، ولا أعرف على أي أساس تم وضع اسمي وصورة قديمة لي والترويج لهذا العمل الذي لم أسمع به من قبل”.

كان آخر أعمال بشرى فيلم “أولاد حريم كريم”، ودارت أحداثه في نطاق كوميدي، وضم العمل في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.