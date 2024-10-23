إبنة كيم كارداشيان تقدم لها هدية باهظة الثمن.. وهذا ما كتب عليها!

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلادها الرابع والأربعين بهدية فريدة من نوعها من ابنتها الكبرى، نورث ويست.

وأهدت نورث والدتها قلادة باهظة الثمن تحمل عبارة "Skibidi Toilet" أو "مرحاض"، وهو اسم مسلسل شهير على الإنترنت.

كيم شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو يظهر تصميم القلادة، أعربت من خلاله عن فرحتها بالهدية.

القلادة مصنوعة من الذهب، مع لوحة محفور عليها عبارة "مرحاض سكييبدي" من جهة، وكلمات "نورث، حب" مع تاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 من الجهة الأخرى.

ويتراوح ثمن الهدية بين 15 ألف و20 ألف دولار، مع تقديرات تشير إلى أن كل ماسة في القلادة تزن بين 0.08 و0.10 قيراط.

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