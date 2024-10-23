جاستن بيبر ينعى ليام باين بفيديو مؤثر

ميرنا وليد - بيروت - نعى النجم الكندي جاستن بيبر زميله الراحل ليام باين عبر خاصية الحالة عبر حسابه، حيث أعاد نشر مقطع فيديو أحد محبي باين تكريماً لذكراه، يقول: "تذكر، يُسمح لك بالحزن كمعجب، ويُسمح لك بحب شخص لم تقابله أبدًا، ويُسمح لك بالإعجاب بفن شخص ما، ويُسمح لك بالبكاء والانكسار والشعور وكأن جزءًا منك قد رحل"، وكان قد كشف مراسل "Sky"، دانييل هنري، بعض التفاصيل عن وفاة باين، وأوضح أن الشرطة وخدمة الإسعاف إستجابت للمكالمة بسرعة، حيث وصلوا إلى الفندق الذي كان يقيم فيه باين خلال ست دقائق، وعثروا عليه ملقى في الفناء الداخلي للفندق "كاسا سور"، وتبين أن الإصابات التي تعرض لها بسبب سقوطه كانت قاتلة، ولم يكن بالإمكان إنعاشه، وأفادت تقارير أن شهوداً سمعوا صوتاً قوياً في الفناء قبل اكتشاف الجثة بفترة قصيرة.



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