شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده تتصدر التريند بعد دعمها للشعبين الفلسطينى واللبنانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة فيفي عبده تريند مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل خلال الساعات الماضية، بعد حرصها على تقديم رسالة دعم وتضامن إلى الشعبين الفلسطينى واللبنانى، من واقع الأحداث الأليمة التى ألمت بهما، وذلك من خلال فيديو نشرته على صفحتها على "تيك توك".

نشرت فيفي عبده لها بالحجاب، وقامت من خلاله بالدعاء إلى لبنان وفلسطين، حيث قالت: "أنا قلبي بيتقطع عشان خاطر فلسطين ولبنان، وماليش نفس أعمل أي حاجة، بتقطع عشان خاطر اللي بيحصل في الناس وفي البيوت وفي الأطفال".

وتابعت: "إيه اللي بيحصل دا إيه دا، يارب ابعد غضبك عنهم يارب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوهم، يارب لبنان وفلسطين واحمي مصر وكل البلاد العربية، يارب نجيهم".

@fifiabdouofficial ♬ original sound - Fifi Abdou

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء أن غارتين استهدفتا معبر جديدة يابوس داخل الأراضي السورية، وهي منطقة قريية لنقطة المصنع الحدودية، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة طاريا غرب بعلبك.

وفي سياق متصل، قصف حزب الله اللبناني قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بالصواريخ، كما قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بالصواريخ.