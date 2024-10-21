بالصور.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أحدث ظهور لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في مدينة برشلونة الإسبانية

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: ""إنه عالم هانا ونحن نعيش فيه فقط"، "جميلة المصريات"، بجمالك بجد"، "الأميرة هنا"، "اجمد واحده في مصر"، "أجمل حد في الدنيا"، "أناقة وجمال".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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