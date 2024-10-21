سعر خيالي لحقيبة يد تيا ديب من Fendi.. و إطلالتها الكاجوال تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيها أنوثتها بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه جيليه قصير باللون البيج ضيق من دون أكمام مع سروال من الجينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع فولار حوله، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت تيا بيدها حقيبة من دار ازياء Fendi، وصل سعرها إلى 8,350 دولار.

وكانت شاركت تيا ديب متابعيها اللحظات التي قضتها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

