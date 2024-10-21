ميرنا وليد - بيروت - ظهرت كيت ريتشي متألقة، عندما غادرت مطار سيدني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انتعلت نجمة راديو نوفا، البالغة من العمر 46 عاماً، "صندلاً من جلد الغنم" من شانيل بقيمة 2300 دولار، وارتدت فستاناً طويلاً مزيناً بالزهور، وسترة سوداء.

ووضعت على عينيها نظارة شمسية أنيقة ذات إطار واسع، وفي أذنيها قرطين ذهبيين على شكل قلب، وربطت كيت شعرها البني وأبرزت جمالها الطبيعي بطبقة خفيفة من المكياج النيود وملمع الشفاه، بدت وكأنها في حالة معنوية جيدة، وهي تحمل أمتعتها عبر المحطة المزدحمة.

تحاول ريتشي إعادة حياتها إلى المسار الصحيح، بعد اعتقالها في أغسطس/آب 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر كيت ريتشي بإطلالة متألقة في أحد المطارات.. وسعر حذائها الخيالي سيفاجئكم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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