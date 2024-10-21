خاص - داليدا خليل : " هذا سبب غيابي عن المسلسلات في لبنان.. ولن أتزوج سراً "

ميرنا وليد - بيروت - داليدا خليل هي فنانة لبنانة شاملة ومتعددة الواهب، بين التمثيل والغناء والفن الإستعراضي.

بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة بمسلسل "فيفتي فيفتي" عام 2007، وحققت بفترة وجيزة شهرة واسعة، بعدما أظهرت براعة في أداء الشخصيات المتنوعة في الدراما اللبنانية والدراما العربية.

اكتسبت داليدا قلوب المشاهدين، خصوصاً بعد مشاركتها في مسلسل "أجيال" عام 2010 ومسلسل "حلوة وكذابة" عام 2012، وأصبحت من الممثلات البارزات في الوسط الفني، وفي رصيدها أكثر من 30 عملاً فنياً.

وكان لموقع الفن هذه المقابلة مع داليدا خليل، التي تحدث خلالها عن أعمالها، وسبب شهرتها، وكشفت عن رأيها بالارتباط بشخص من الوسط الفني، وبالزواج سراً.

آخر مسلسل عُرض لكِ كان "بيوت من ورق" عام 2022، هل حقق هذا المسلسل النجاح الذي كنتم تتوقعونه؟

تم تصوير المسلسل منذ ثلاث سنوات، لم أشاهده لأنه تم عرضه على منصة إلكترونية يجب تحميلها لمشاهدته، وأعتقد أنه لم يشاهده أحد، وأتمنى أن يعرض المسلسل على محطة عربية أو محطة لبنانية، على أمل أن يحصد مشاهدات.

أي مسلسل من هذه المسلسلات، تعتبرينه سبب شهرتكِ بالأكثر: حلوة وكذابة، أمير الليل، أو أسود؟

كل مسلسل شاركت فيه كان سبب تقدمي ومسيرتي، وأعطاني المزيد من الخبرة أمام الكاميرا وأمام زملائي. وبالنسبة لمسلسل "حلوة وكذابة"، كنا نتسلى أثناء تصويره، ولم نكن نتوقع أن يحصد هذا الكم من حب الجمهور والنجاح، وبالفعل جعلنا نتقدم إلى مرتبة جميلة جداً. بالطبع مسلسل "أمير الليل" ومشاركة الفنان رامي عياش فيه، أضاف الكثير إلى مسيرتي، وكان تجربة جميلة جداً بالمسلسلات التاريخية التي أميل إليها وأحبها، على أمل أن تتكرر هذه التجارب. مسلسل "أسود" هو من المسلسلات الأحب إلى قلبي، لأنه كان آخر عمل شاركت فيه خلال موسم دراما رمضان، وكان آخر فرصة لي بشهر رمضان مع الممثلة ورد الخال والممثل باسم مغنية.

المسلسلات الأخيرة التي شاركتِ فيها كانت أغلبها عربية، منها: بارانويا، بعد الخميس، سر، ما السبب؟ وهل تعتبرين مجال التمثيل في لبنان لم يعطكِ حقكِ بالفترة الأخيرة؟

أغلب المسلسلات التي شاركت فيها بالفترة الأخيرة كانت عربية، منها "شامبليون" الذي صُوّر في لبنان منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وفيلم "دراكو رع" الذي صوّر العام الماضي في مصر، وننتظر حالياً عرضهما، مثلي مثل باقي الممثلين الذين شاركوا بهذه العملين، اللذين أعتبرها من الأعمال الجميلة التي شاركت فيها. وكانت لي مشاركة في الإمارات مع الممثل خالد القيش، وغيرها. وبما أن الفرص الموجودة في لبنان محدودة، وأحترم رأي شركات الإنتاج بالوقت الحالي، لأنه لا توجد فرص لكل الممثلات، وهذا هو السبب وراء غيابي عن المسلسلات التي تعرض على المحطات العربية، وإذا وُجدت الفرص لا تكون بالمكان الصحيح، لذلك فالصبر مفتاح الفرج، على أمل أن أعود بدور يليق بي وبمسيرتي الفنية.

ما رأيك بالممثلات الجدد اللواتي يحصلنَ حالياً على أدوار بطولة؟

أنا حصلت على أدوار بطولة منذ أكثر من عشر سنوات، ولا زلت أحصل عليها لغاية اليوم، هناك جيل جديد من الممثلات، ومواهب جديدة وجميلة، ولهن الحق بالحصول على أدوار بطولة، وأن يبرزنَ مواهبهنَ بالتمثيل، كما آمل أن لا نغيب نحن عن الساحة لفترة طويلة بعد أن أثبتنا أنفسنا.

عُرض لكِ عام 2018 مسلسل "50 ألف"، وقصته مشابهة لقصة مسلسل "حب للإيجار"، هل حقق "50 ألف" النجاح مثل مسلسل "لعبة حب" الذي هو النسخة المعرّبة من "حب للإيجار"؟

مسلسل "50 ألف" من أجمل المسلسلات، وجمعني بالممثلين طوني عيسى، ميرفا قاضي، جو طراد وغيرهم. وفي وقت عرضه، حقق المسلسل النجاح بقدر ما سمحت الإنتاج، ومسلسل "لعبة حب" حقق نجاحاً كبيراً بفضل شركة الإنتاج المهمة والكبيرة، والتي دعمت الممثلين كثيراً. وأنا لا أقارن أي مسلسل منهما كان الأجمل، بل أقول إننا بظروف "50 ألف"، حققنا نجاحاً كبيراً رغم عرضه على محطة لبنانية فقط، أما "لعبة حب" فتمت مشاهدته عربياً وليس فقط محلياً، وهذا ما حقق لهم شهرة أكبر.

ممثلة، مغنية، فنانة استعراضية وعارضة أزياء، أي لقب هو الأقرب إلى قلبكِ؟

أقول دائماً إن التمثيل هو الأقرب إلى قلبي، إلا أنني سعيدة جداً حالياً بفترة الإستعراض، وأعيش فترة إستقرار جميلة جداً، كما أنني أحقق ذاتي بالمكان الذي أحبه، وبالعروض التي أظهر بها وبالبدلات التي أرتديها، وأنا فخورة جداً بنفسي.

هل يمكن أن ترتبطي بشخص من الوسط الفني؟وهل يمكن أن تعلني العلاقة بعد الزواج، أم تتزوجين سراً؟

الإرتباط بشخص من الوسط الفني صعب جداً، لكنه ليس قراراً خاطئاً ولا شيء يمنع ذلك، والحياة قسمة ونصيب، والإرتباط لا يتوقف على اختيارنا للشخص، وكل شيء بيد الله. لن أتزوج سراً، وعند زواجي سأعلن ذلك علناً.

هل انتقلتِ للعيش في دبي فقط من أجل الفن الإستعراضي؟ وهل دبي توفر مجالاً لهذا الفن أكثر من لبنان؟

"The Theater Dubai"هو المكان الذي استقبلني، وأضاف لي ولمسيرتي ولوجودي على أهم المسارح في دبي، وأعتبر هذه الخطوة مهمة جداً، وتحدٍ جديداً في حياتي، وساهم في تطوير موهبتي، وجعلني أعمل على تطوير نفسي كفنانة شاملة واستعراضية بعيداً عن مجال التمثيل، وأن أركز قليلاً على الإستعراض وأستمر بهذه الموهبة.

شاركتِ بمشهد استعراضي بمسلسل "بارانويا"، هل يمكن أن نراكِ بعمل تستعرضين فيه جميع مواهبك؟

"بارانويا" من الأعمال الجميلة التي شاركت فيها كفنانة شاملة إستعراضية وممثلة بنفس الوقت، وأتمنى أن يتطور الأمر نحو أعمال أكبر، وأن يكون لي دور أكبر من دوري في "بارانويا"، أنتظر الفرصة الصحيحة في الوقت الصحيح.

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