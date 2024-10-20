كيندال جينر تفتتح موسم الخريف بلون الشوكولا الذي برز في مجموعة ربيع وصيف 2025

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ميرنا وليد - بيروت - خلال حضورها عرض Bottega Veneta أطلقت العارضة كيندال جينر الموسم الخريفي بلون الشوكولا لربيع وصيف 2025، الذي أقيم في ميلانو.
وقد إختارت جينر فستانًا بلون بني متوسط الطول وأكمامه طويلة.
كان لون الشوكولا موجوداً في عدة عروض لخريف وشتاء 2024، وبرز في مجموعات "Bottega Veneta" و"Miu Miu" و"Ferragamo" و"Courreges" وتميزت الفساتين الطويلة بمعاطف جلدية فوقها. أما خلال عرض "Miu Miu"، فقد ظهرت العارضات بمعاطف جلدية بنية، مع حقائب يد وقفازات.
وتعد السترة الجلدية أساسية في خزانة كل سيدة وهي متوفرة لدى ماركات عديدة منها مانغو وزارا ويمكن تنسيقها مع جينز او تنورة قماشية.
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