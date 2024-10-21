فصل جديد في حياتها.. جنيفر لورانس تعلن حملها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة جنيفر لورانس عن حملها الثاني عبر مقال نشرته في مجلة “فوغ” يوم الأحد، وأكدت الخبر من خلال منشور على حسابها في إنستغرام. لورانس، التي تزوجت من كوك ماروني في عام 2019، لديهما ابن يبلغ من العمر عامين يدعى “ساي”.

عبّرت لورانس عن فرحتها بهذا الفصل الجديد في حياتها الأسرية، مشيرة إلى أنها توازن بين حياتها العائلية ومشاريعها المهنية.

وذكرت أن شركتها الإنتاجية “Excellent Cadaver” مستمرة في إنتاج الوثائق التي تسلط الضوء على قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية، بجانب مواصلتها النجاح في السينما.

جمهورها احتفى بهذا الإعلان، معبرين عن سعادتهم بهذه الأخبار السعيدة، في وقت تستمر فيه لورانس في تطوير مسيرتها الفنية بعيداً عن الأضواء.