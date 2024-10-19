بنت ناس وتحتويني.. أحمد حاتم يكشف مواصفات فتاة أحلامه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - كشف الفنان أحمد حاتم عن مواصفات فتاة أحلامه، مؤكدا أنه لا يمانع خوض تجربة الزواج مرة أخرى، ولكنه لن يلجأ لزواج الصالونات.

أضاف أحمد حاتم، في تصريحات لبرنامج «ضيفي» مع الإعلامي معتز الدمرداش: أنا متقبل فكرة إني أتجوز مرة تانية، المهم إنها تكون بنت ناس ومريحة وسالكة ومحتوية، لكن مليش في جواز الصالونات.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏Asharq News الشرق للأخبار‏ (@‏asharqnews‏)‏

أحمد حاتم" الطلاق كان القرار الأصعب في حياتي

وسبق أن اعترف الفنان أحمد حاتم بأن الطلاق كان القرار الأصعب في حياته، وفي إشارة إلى تحمله مسؤولية فشل زواجه، قال حاتم أنه أظهر أسوأ نسخة منه في فترة الزواج الذي لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات، وقال إن التغيير الكبير الذي حدث في حياته لاحقا تم بسبب ابنه "عزيز".

وأضاف أحمد حاتم خلال حلوله ضيفًا على برنامج «AB talks»، مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، تزوجت لمدة ثلاث سنوات، واتعلمت بعد طلاقي أن الإنسان ممكن يبقى أحسن وممكن يتغير وممكن يبقى أوحش.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏#ABtalks‏ (@‏abtalks‏)‏

وتابع: وساعات بيبقى مش قرار ولكن أنا كنت في نسخة مش حلوة مني وكنت شخص ممكن أكون ظالم حتى لو ده مش باين بس دي حقيقة الأمر، الطرف اللي معايا مكنش مبسوط ودي مش عادتي.

يمكنكِ قراءة.. أفلام رومانسية في دور العرض المصرية قريبًا أبرزها الهوى سلطان

أحمد حاتم: لم أحاول تقديم تنازلات لإنقاذ الزواج

واعترف أحمد حاتم بأنه لم يحاول تقديم تنازلات خلال فترة زواجه، مضيفا: "أنا عارف إن ده مش حاجة حلوة ومش أنا، وكان حاصل بشكل سلبي كبير ولا إرادي في حياتي عامة مش بس في الجواز".

وتابع: "التجربة خلتني أقف وقفة كبيرة، وتوصلت لإني أقدر أعمل اللي مقتنع بيه وبحبه".

وأكمل أحمد حاتم: أنا من بعد التجربة دي بقيت عايز أبذل مجهود وأهدى وأفتح مشاعري أكتر وأعبر عن نفسي وعن مخاوفي بشكل أوضح، لأن ده الصح.

أحمد حاتم: المرأة سبب كل حاجة في حياة الرجل

وتحدث أحمد حاتم أهمية دور المرأة قائلًا: الحب هو محرك الحياة، ومن غير الست الراجل مش هيعمل 80% أو ممكن 100% من اللي بيعمله، وأنا بشوف أن الست هي السبب في كل حاجة في حياة الرجل.

أحمد حاتم: تحولت للأفضل بسبب ابني عزيز

وأضاف: الحاجة الوحيدة اللي كانت بالنسبة ليا معنديش القدرة أني أخبي مشاعري فيها هو ابني عزيز، وحسيت أني عايز أطلعه مع أنه لسه صغير، وعزيز هو السبب في كل حاجة وهو اللي خلاني أبقى شخص بضرب مشاوير كل يوم علشان أشوفه وأنا ممنون للإحساس ده وممنون لوجوده، وخلاني شخص مش أناني خالص من غير ما يعمل حاجة، ولو أنا كنت طلقت بس ومفيش عزيز كان ممكن متحركش وأقعد في حتة كده بتفرج من بعيد وأحس أن حظي وحش، لكن أنا مش حاسس أن حظي وحش وحاسس أني بقيت أحسن علشان بعمل حاجة علشان حد مش مستنيه يقولي حاجة ولا ياخد باله، ده غيرني وغير سلوكي بشكل عام، فأنا سعيد بدوري كأب.

واستكمل أحمد حاتم: أنا عايز أعيش حياة بسيطة ظريفة بس ده مبيتحققش، فأنا عايز أعرف أنا مطلوب مني حاجة ولا المشكلة فين، وأنا معشتش لوحدي غير بعد الطلاق ومكنتش أعرف أعيش لوحدي، ودلوقتي مقدرش أعيش مع حد.

يمكنكم قراءة: هل هناك جزء ثانٍ من مسلسل عمر أفندي؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».