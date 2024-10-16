إليكم أجمل إطلالات حبيبة نيمار بالمايوه على شاطئ البحر الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - أمضت عارضة الأزياء برونا بيانكاردي، حبيبة لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا عطلتها الصيفية كلها على شاطئ البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

وقد إسترضت برونا إطلالاتها بالمايوه بعدة صور عبر حسابها الخاص، ولفتت الأنظار بجمالها ورشاقتها، كما أظهرت مدى جمال الشاطئ والنشاطات الرائعة التي يمكن القيام بها هناك.

وكانت قد نشرت عارضة الأزياء برونا بيانكاردي حبيبة لاعب كرة القدم الشهير نيمار مقطع فيديو للأذان في المملكة العربية السعودية، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول: "مواقيت الصلاة تضبط إيقاع الحياة في السعودية، ووفقًا لأركان الإسلام الخمس الصلوات هي: الفجر ، الظهر ، العصر ، المغرب ، العشاء".

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