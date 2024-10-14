"لسة تعبانة".. حسن الرداد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حسن الرداد آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وقال الرداد، في لقائه ببرنامج "Et بالعربي"، على موقع "انستجرام": "بصراحة.. هي لسة تعبانة وإن شاء الله تبقى أحسن".

وعن آخر التحضيرات للمشاركة في عمل فني يجمعهما في رمضان المقبل، أوضح حسن الرداد، قائلًا: "لسة المسلسل بيتكتب وهتبقى حاجة كبيرة، لكن إيمي عندها مسلسل في رمضان ولسة بنشوف حسب الدراما".

وتحدث حسن الرداد عن أعماله السينمائية الجديدة، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام"، قائلًا: "بحضر فيلم روائي اسمه طه الغريب للأستاذ محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج السبكي، هي رواية مهمة وفيلم صعب جدا"، مرادفًا: "معروض عليا سفاح التجمع بس لسه مخدتش قرار اعمله ولا لأ، أحمد الفيشاوي من الممثلين الجامدين وبحبه على المستوى الشخصي والفني، ولو عمل سفاح التجمع هيعمله حلو جدا".

يذكر أن، الفنان حسن الرداد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم"أصيف"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع بيشو، وإخراج محمد سامي.

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