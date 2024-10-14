حسين الجسمي يُعلق على ظهوره مع مدون إسرائيلي

تصدر المطرب الإماراتي حسين الجسمي، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل عقب انتشار صور له ظهر فيها مع أحد مدوني السياحة الإسرائيلي.

وفي أول تعليق لحسين الجسمي بعد الهجوم عليه من قبل رواد التواصل الاجتماعي وجه رسالة لجمهوره عبر حسابة الرسمي بموقع "x"، قائلا: "ما يتم تداوله حاليا حول جلوسي مع شخص معين وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس هو غير صحيح جملة وتفصيلا".

وتابع الجسمي: "معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله وتحوير الكلام لإثارة الجدل، نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه".

حسين الجسمي وعيضة المنهالي يجتمعان في دويتو «هامة العز»

في سياق أخر أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة حملت عنوان "هامة العز" بشكل "دويتو" مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، وقدماها من ألحان الفنان فايز السعيد، ومن كلمات الشاعر أحمد المري.

وجاءت كلمات الأغنية بصوت حسين الجسمي:

يا عزيزٍ بالمعزة.. يا خويٍ كم أعزه

لو بياخذ نص عمري .. عاش محد يوم لامه

إن تنافس بالمخوة... يتنزه واتنزه

لين صرنا ع السحاب .. وقالوا إن هناك شامه

بصوت عيضه المنهالي:

كل ما هو طاب طبت ..وحتى طيبي يستفزه

لو حلال يصوم عني.. اشهد ان الشهر صامه

اغتني من فزته... وادين المحتاج فزه

لو بقى يوم بحياته.. بس لاجل رضاي سامه

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