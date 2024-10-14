ابنة مغني آر كيلي تتهمه بالتحرش بها.. “لحظة غيرت حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريحات صادمة، كشفت ابنة مغني الراب الأمريكي آر كيلي، عن تعرضها لاعتداء جنسي من والدها في طفولتها قائلة: “لحظة غيرت حياتي”.

وفي برومو الفيلم الوثائقي “كارما آر كيلي: رحلة ابنة”، قالت ابنة آر كيلي، البالغة من العمر 26 عامًا، إنها كانت تخشى التحدث عن الاعتداء الذي تعرضت له من والدها، وتظاهرت بالنوم عندما اكتشفت أنه يلمس جسدها.

وفيما يتعلق بهذه الاتهامات، نفى آر كيلي، الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، صحة ما جاء على لسان ابنته. وصرحت محاميته في بيان لمجلة “People” أن هذه الادعاءات قدمتها زوجته السابقة قبل سنوات، وتم التحقيق فيها، لكن التحقيقات أكدت أن لا أساس لها.

يذكر أن آر كيلي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانته بتهم حيازة مواد إباحية للأطفال وإغراء القاصرين، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة الابتزاز والاتجار بالجنس.