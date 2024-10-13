هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "ملكة الجمال الطبيعي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بجسد رشيق ونحيف.

ونشرت هدى مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تأملات".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة الجمال الطبيعي"، "سيمفونية الجمال والأناقة"، "عيون قاتلة جمال قاتلة"، "جميلة الجميلات"، "مصادر الطاقة"، "سيمفونية الجمال"،

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كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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