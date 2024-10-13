إيمان العاصي تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج والأسرة

خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي عبر إذاعة "نجوم FM"، تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن بعض القوانين التي تتمنى أن يتم تعديلها أو حتى استحداثها إذا لم تكن موجودة.

قالت إيمان: "قانون نفسي يتحط ويكون إجباري يبقى في دكتور نفسي يقعد مع المقبلين على الزواج، الجواز مسئولية رهيبة، ولازم يبقى في قانون مش أي حد من حقه إنه هيخلف، مينفعش إن يبقى أنا مش معايا قوت يومي وأروح أخلف، لازم يتعاقب دا عدل ورحمة، مينفعش أجيب مخلوق في الدنيا وأنا مش قادرة أأكله وأوديه مدرسة وألبسه عشان أحس بالأمومة دي أنانية رهيبة".

أكملت: "في قانون نفسي يتغير قانون تعنيف الأسرة، ربنا إدانا الأطفال هما مش أملاك دي أمانة في وقت من الأوقات بنسلمهم للحياة بعد ما نكبرهم ونربيهم ونعلمهم دا دورنا، لكن الأهالي اللي بتعذب عيالها، عذاب مينفعش يتحكي، اللي يفكر إنه يؤذي مخلوق معندوش قدرة يدافع عن نفسه وأي راجل بيضرب مراته نفسي يكون القانون يبقى عادل وقاسي جدا عشان محدش يفكر إنه ممكن يتحكم في حياة إنسان أو يعذبه".

تابعت: "القانون اللي نفسه أشيله هيكون ليه علاقة بقانون الأسرة لأنه فيه ثغرات كتير، مثلا أم تخطف عيالها من أبوهم، أو أب يخطف العيال وميخليش الأم تشوفهم، القانون لو روحت تقدمي بلاغ هيتقال مفيش أب بيخطف عياله، طبيعي لكن لكل قاعدة شواذ، في الحالة دي لما النيابة تتحرى هتعرف إن الأم أو الأب مش عارفين يوصلوا لأولادهم، نفسي يتحط قانون للأهالي اللي بيحرموا الأولاد من حياة طبيعية"

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