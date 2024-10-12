شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وهانى فرحات "كيميا" ناجحة تسحر جمهور حفل "ليالى مصر" بالمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل الثنائى النجمة أنغام والموسيقار هاني فرحات سلسلة نجاحات حفلاتهم من خلال حفل "ليالى مصر" الذى أقيم داخل المتحف المصري الكبير، حيث شكل هانى فرحات وأنغام تؤامة إنسانية وفنية، وقدما الكثير من الحفلات التي حققت نجاحات من حيث الكيميا التي تجمعهما سوياً ومن حيث الجمهور الذى يحرص على حضور الحفل ومشاهدة إبداع الثنائي معا.

وتفاعل الجمهور مع النجمة أنغام خلال حفلها الذى أقيم ضمن حفلات "ليالى مصر" على مسرح المتحف المصري الكبير، بعد أن أطربتهم بالكثير من أغنياتها الساحرة التي رددوا كلمات أغنياتها معها، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً مما أضطرت شركة تذكرتى للإعلان عن ليلة إضافة تقام مساء اليوم السبت على نفس المسرح بسبب الإقبال الجماهيري.

وشهد حفل الأمس، إقبالا جماهيريا استثنائيا، وجاء الحفل مبهرا وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث قدمت أنغام أغانى ألبومها الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا، واستمر الموسيقار هانى فرحات فى تقديم إبداعه الموسيقى الذى زاد الحفل بهجة وتألق.

ومن ناحيته، قال الموسيقار هانى فرحات: "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع، وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذى يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد أن حفل اليوم السبت لن يقل أبدا فى مستواه عن حفل الجمعة، وأنهما فى سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوى شيئا أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.

وشدد على أن مكان إقامة الحفل وهو المتحف المصرى الكبير يوحى بالكثير من التاريخ والفخر، وفى الوقت نفسه يضع على عاتقهما مسئولية كبيرة بتقديم حفل يليق بهذا التاريخ العظيم.



الثنائي انغام وهاني فرحات



هاني فرحات من حفل ليالى مصر



النجمة انغام من حفل ليالى مصر



الموسيقار هاني فرحات



حفل انغام الأول فى ليالى مصر



انغام تتالق فى المتحف الكبير



جمهور انغام وتفاعله مع اغانيها



الفنانة انغام



أنغام تبدع فى حفلها فى ليالى مصر



انغام باطلالة ساحرة فى حفل ليالى مصر



انغام من حفل ليالى مصر



انغام تتالق فى حفل ليالى مصر



انغام تطرب جمهور المتحف الكبير



النجمة انغام