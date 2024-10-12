انطلاق تصوير فيلم “عرس الجن” لـ ديميت أوزديمير وكان يلدريم … اليكم الصور الأولى

انطلقت الممثلة ديميت أوزديمير وزميلَيها كان يلدريم وايلهان شين بتصوير فيلم “عرس الجن” في ارزينجان وذلك تحت ادارة المخرج فريد كاراهان.

يحكي الفيلم قصّة دراميّة عائلية قوية عن ثلاث أشقاء وهم جيرين (ديميت أوزديمير) وخالد (كان يلديريم) ودينيز (ايلهان شان) وتدور احداثه حول علاقة الإنسان بمصيره من خلال قصّة تفكك عائلة تمتد لثلاثة أجيال.

الفيلم من انتاج شركات Berton Medya و FK Film و Asteros التركية، بالتعاون مع شركة FK Film الرومانية، وشركة See Film الصربية.

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وكانت ديميت أوزديمير قد أكّدت عدم مشاركتها في المسسلسلات التّلفزيونيّة هذا العام بسبب تصوير فيلمها الجديد، حيث حصل تداخل بجداول التّصوير لذا يبدو أن هذا الموسم لن يكون لديها مسلسل تلفزيونيّ.

أما كان يلدريم فقد تزوّج الشهر الفائت من الممثّلة التّركيّة بينار دينيز في ايطاليا.