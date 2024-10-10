لندن: بيع لوحة للوسيان فرويد لقاء 17 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بيعت لوحة للرسّام لوسيان فرويد مقابل 13,9 مليون جنيه استرلينيّ (17,07 مليون دولار) في مزاد أقيم الأربعاء في دار “كريستيز” في لندن.

وقالت أنا توزان من دار “كريستيز” لوكالة فرانس برس إنّ هذه اللوحة الّتي رسمها فرويد بين عامي 2006 و2007 هي “تحفة فنّيّة متأخّرة” للفنّان، وكانت ضمن المجموعة نفسها منذ لإنجازها.

وأضافت أنّها “تطرح للمرّة الأولى في السوق”.

وبرز اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة بأعمال فرويد الّذي توفّي في 2011 عن 88 عامًا ويعدّ أحد أبرز رسّامي وجوه الأشخاص (البورتريه) البريطانيّين.

وعرف فرويد، وهو حفيد مؤسّس علم التحليل النفسيّ سيغموند فرويد، برسوم البورتريه الذاتيّة>

ولاحظت آنا توزان أنّه “لم يشأ إعطاء صورة مثاليّة للجسد، بل حاول حقًّا أن يرسم الناس كما هم”.

ورأت أنّ “الأمانة” الّتي ميّزت تمثيله للأجساد ساهمت في جعله من أكثر الفنّانين المرغوب في أعمالهم في سوق الفنّ.

وفي العام 2022، بيعت لوحته “لارج انتيريير دابليو 11” Large Interior W11 بأكثر من 86 مليون دولار، وهو رقم قياسيّ. وسنة 2015، بيعت لوحة “بينيفتس سوبرفايزر ريستينغ” Benefits Supervisor Resting بأكثر من 56 مليون دولار.

وتضمّن مزاد “كريستيز” أيضًا لوحة أخرى لفرويد بعنوان “رأس امرأة” Head of a woman، بيعت لقاء 4,18 ملايين جنيه إسترلينيّ (5,47 ملايين دولار).

كذلك بيعت أعمال لمارك شاغال وبيرت موريزو وويليم دي كونينغ وجيف كونز.