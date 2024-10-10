إيمانويل ماكرون يطلب من “إميلي” البقاء في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في أن يستمر مسلسل “إميلي في باريس” في تصوير أحداثه في العاصمة الفرنسية، معبراً في مقابلة مع مجلة “فرايتي” الأمريكية عن “فخر كبير” بظهور زوجته بريجيت ماكرون في إحدى حلقات العمل.

وفي رده على سؤال حول الشائعات المتعلقة بنقل موقع تصوير المسلسل من باريس إلى روما في الموسم الخامس، قال ماكرون: “سنحاول التصدي بقوة لذلك. سنطلب منهم البقاء في باريس! إميلي في باريس يفقد معناه إذا انتقل إلى روما”.

وأشار ماكرون إلى أن للمسلسل تأثيرًا “إيجابيًا للغاية” على جذب السياحة إلى البلاد. وعن مشاركة بريجيت ماكرون كضيفة شرف في إحدى حلقات الموسم الرابع، أضاف ماكرون: “لقد كانت سعيدة للغاية بالقيام بذلك. رغم أن ظهورها كان لبضع دقائق، أعتقد أنها استمتعت بتلك اللحظات”.

وكانت بطلة المسلسل ليلي كولينز قد صرحت في مقابلة مع مجلة “إيل” الشهر الماضي بأن فكرة ظهور بريجيت ماكرون القصير جاءت عندما التقيا في قصر الإليزيه في ديسمبر 2022 برفقة مبتكر المسلسل دارين ستار.

وعند سؤاله من قبل “فرايتي” عما إذا كان منتجو العمل طلبوا منه الظهور في المسلسل، أجاب ماكرون مازحًا: “أنا أقل جاذبية من بريجيت!”.

منذ إطلاق موسمه الأول في 2020، استقطب “إميلي في باريس” عددًا كبيرًا من المشاهدين وأثار نقاشًا واسعًا، حيث تعرض لانتقادات في فرنسا بسبب تقديمه صورة نمطية مفرطة عن باريس وحياتها.