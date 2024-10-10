سيلينا غوميز تلفت الأنظار بإطلالتها.. وحزامها يثيـ ـر الجدل

ميرنا وليد - بيروت - لفتت النجمة الأميركية سيلينا غوميز الأنظار بإطلالة أنيقة تمزج بين الكلاسيكية والحداثة.

وحضرت غوميز فعالية خاصة بلقاء معجبيها والترويج لعلامتها التجارية، حيث ارتدت بودي سوداء من علامة "Khaite" بقيمة 1680 دولاراً، نسّقته مع بنطلون واسع باللون العاجي بلغ ثمنه 345 دولاراً.

ما أضفى تميزاً على إطلالتها هو اختياراتها للإكسسوارات، حيث ارتدت حذاءً أسود بكعب مدبب، وحملت حقيبة صغيرة من "سان لوران" بسعر 1890 دولاراً. لكن الحزام الجلدي المزخرف بمسامير فضية ضخمة من Khaite، الذي وصل سعره إلى 580 دولاراً، كان اللمسة النهائية التي أضافت لمسة من الجرأة والعصرية على إطلالتها الأنيقة.

وللمصادفة، أطلق على تصميم الحزام إسم "Benny Stud Belt" والذي اعتبره البعض إشارة لإسم حبيبها بيني بلانكو.

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