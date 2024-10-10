شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية كارولين عزمي مع العوضي فى دراما رمضان.. حبيبته بحق عرب وشقيقته فى فهد والان مع تفاصيل الخبر

تلتقى الفنانة كارولين عزمى، بالنجم أحمد العوضى في مسلسل فهد البطل الذى يتواصل تحضيراته للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث تجسد كارولين شخصية "راوية" شقيقة العوضي لتسجل تعاونها الثانى على التوالي مع العوضى بعدما قدمت معه مسلسل حق عرب في شهر رمضان الماضى.

وحققت كارولين عزمى نجاحاً لافتاُ في مسلسل حق عرب وثنائيتها مع أحمد العوضي خلال أحداث العمل والتى لاقت إعجاباً وتفاعلاً كبيراً من الجمهورر، حيث جسدت دور أنغام التى تسكن في حارة شعبية ولكن تعليمها وتربيتها بعيدة تماماً عن المنطقة، والتي أحبت عرب (أحمد العوضى) رغم الاختلافات بينهما في التعليم والثقافة والمستوى الاجتماعى

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام. وبطولة: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل، للعرض في موسم دراما رمضان 2025.

قدمت كارولين عزمي مؤخراً مسلسل "الوصفة السحرية" من 45 حلقة، والذى شاركت فى بطولته إلى جانب شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.ودارت أحداثه في دراما اجتماعية حول المشكلات الزوجية.

مسلسل "حق عرب" تم عرضه فى رمضان الماضى، وهو من بطولته أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كاروين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.