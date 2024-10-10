شكرا لقرائتكم خبر عن موقع توزيع جوائز الـ Grammy award يشيد بموهبة المطرب المقنع تووليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد موقع توزيع جوائز الـ Grammy award بالمطرب المقنع تووليت الذى حقق نجاحا كبيرا على الساحة الفنية منذ ظهوره في وقت قصير، وأغانيه حققت ملايين المشاهدات، وتفاعل الشباب بشكل كبير مع أغانيه.

ونشر تووليت، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام صورة من موقع توزيع جوائز Grammy award، و يقدمون عنه مقال يشيدون بنجاحه، ومن كلمات المقال:" قد تكون أغنية حبيبي ليه هي الأغنية العالمية المنتشرة لـ تووليت، لكنها جزء مهم جدًا من شخصيته كل من الأغنية والفيديو الموسيقي الخاص بها يشيدان ببلد الفنان المقنع مصر، و الفيديو كليب تم تصوير مثل النجم عمرو دياب في فيلم آيس كريم في جليم و شعبية حبيبي ليه توسعت بسرعة و بشكل كبير خارج حدود مصر".

وأضافوا: "في الشهرين الماضيين منذ إطلاق الفيديو كليب على يوتيوب، حصدت أغنية حبيبي ليه أكثر من 12 مليون مشاهدة ، وتم استخدامها في أكثر من 61000 مقطع فيديو على TikTok ، بالنسبة لفنان مستقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤدي باللغة العربية فهذه الأرقام المذهلة".



تووليت

وفى شهر أغسطس الماضى، أحيا المطرب الصاعد تووليت حفلا غنائيا في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وقدم باقة متنوعة من أغانيه من ألبومه الجديد كوكتيل، وذلك قبل حفل فريق كايروكى.