التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية قبل ساعات من انطلاقه

مشاركة 113 فنان في الدورة 32 من المهرجان

تكريم 19 شخصية مصرية وعربية

عرض فيلم تسجيلي عن سيد درويش

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خالد داغر لـ"الخليج 365": محمد منير سيحضر حفل تكريمه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - يستقبل مسرح النافورة، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الدورة الثانية والثلاثين من، بحضور وزير الثقافة الدكتور، وعدد كبير من نجوم وصُنّاع الأغنية في مصر والوطن العربي، وتُقدمه الإعلاميةويبدأ الحفل بكلمة من الدكتور خالد داغر، مدير المهرجان، يليه كلمة وزير الثقافة الذي سيعلن وقتها انطلاق فعاليات الدورة 32، والتي ستستمر لمدة 14 يومًا، وتحديدًا حتى يوم 24 أكتوبر الجاري، بواقع 47 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 113 فنان، منهم 76 مطرب ومطربة.ويشهد حفل الافتتاح، تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة في مصر والوطن العربي، حيث يتسلمون درع المهرجان وشهادات تقدير من قبل وزير الثقافة، وهم: الفنان محمد منير، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والفنان محمد محسن، والموسيقار زياد الرحباني، والمطرب لطفي بوشناق، والمطرب فؤاد زبادي، وعازف الكولة عبد الله حلمي.، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة.كما يتم تكريم الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي، والموسيقار ممدوح سيف، وعازف العود حازم شاهين، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، والأستاذة الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن أحمد.ويأتي ذلك، بجانب تكريم اسم الشاعر حسين السيد، واسم الشاعر مأمون الشناوي، واسم المطرب والملحن أحمد الحجار، لما لهم من دورٍ كبير في إثراء الساحة الغنائية والموسيقية.كما يتضمن حفل الافتتاح، عرض فيلم تسجيلي، يستعرض حياة الفنان سيد درويش، يتبعه فقرة موسيقية يقدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش، ثم فقرة غنائية للفنان محمد حسن، بعدها صعود الفنانة السورية لينا شاماميان، يعقبها فقرة غنائية للفنان التونسي لطفي بوشناق، أما الفاصل الثاني من الحفل فيحييه الفنان مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وسيقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه وأغاني الزمن الجميل.الدكتور خالد داغر، أكد لـ"الخليج 365" حضور الفنان محمد منير، حفل تكريمه مساء اليوم، والذي يتزامن مع يوم ميلاده، قائلًا: "حتى الآن محمد منير سيكون متواجدًا معنا مساء اليوم في مسرح النافورة، ولم نتلقَ منه اعتذارًا عن تغيبه".

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