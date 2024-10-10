لجنة تحكيم الموسم السابع من Arabs Got Talent: البرنامج صار جزءاً من حياتنا الفنية والشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 02:55 مساءً - كشفت قناة mbc مصر، عن انطلاق الموسم السابع من برنامج المسابقات الشهير Arabs Got Talent، اعتبارًا من يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك من داخل استوديوهات MBC الجديدة بحي النرجس في الرياض، حيث تضم لجنة التحكيم، كلاً من ناصر القصبي، ونجوى كرم وباسم يوسف.

الموسم السابع من Arabs Got Talent يأتي ضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة تجارب الأداء وقوامها 5 حلقات، تليها 4 حلقات لمرحلة نصف النهائي، وحلقة أخيرة ختامية يتوّج فيها الفائز باللقب.

ناصر القصبي: البرنامج حقق مشاهدة ومتابعة غير مسبوقة

ومن جانبه، أعرب ناصر القصبي عن سعادته البالغة للعودة إلى البرنامج بعد سنوات من الغياب، مضيفًا في تصريحات صحفية، "هناك برامج باتت بمثابة محطات في تاريخ الإعلام وحققت نسب مشاهدة ومتابعة وتفاعل غير مسبوق، وArabs Got Talent هو حتماً أحد أبرز تلك البرامج"، مضيفًا "أعتقد أن عودتنا ستخلق حنيناً لدى الناس إلى البرنامج بعد فترة انقطاع".

وحول انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم، قال: "سيمنح انضمام باسم يوسف قيمة مميزة للبرنامج، لاسيما بسبب الكيمياء اللطيفة التي تولّدت بيننا كأعضاء لجنة التحكيم، ولعلّ روح باسم الجميلة خلقت توليفة عفوية وفورية، فأرى أن أهم ما يميزه هو الذكاء الحاد وحضوره الفريد، فهو شخص حقيقي وأحيّيه على أدائه المميز".

وتابع "برنامجنا يعتمد في نجاحه على حجم المواهب، فكلما كان مستوى المواهب أعلى، كلما كان جو البرنامج أكثر سخونةً وكذلك تكون المنافسة، الأمر الذي ينعكس على المُشاهدة من جهة، وعلى أدائنا كلجنة تحكيم من جهة أخرى، فنحن نتفاعل مع المشتركين، شأننا في ذلك شأن المشاهدين من عشاق المواهب المتميزة والمتفرّدة".

نجوى كرم: هناك تفاهم كبير يجمع بين أعضاء لجنة التحكيم

أما الفنانة نجوى كرم، فرأت أنّ "عودتنا إلى الموسم السابع مليئة بالطاقة، فالبرنامج بات جزءاً من حياتنا الفنية والشخصية"، متابعة "نحن سعداء بالمشاركة مع المشتركين في هذا الموسم، أما تقييم أدائهم فسيكون تحت أسماع وأنظار الجمهور الذي نعتبره الحكم الحقيقي والقادر على تحديد مستوى المشاركة".

وحول تعاطفها وجدانياً مع المشتركين، قالت: "تعاطفي مع المشتركين ليس دوراً ألعبه في البرنامج بل هي شخصيتي الحقيقية، فأنا دائمة التعاطف مع الآخرين وخاصةً الضعفاء".

وحول مشاركة باسم يوسف في هذا الموسم، أعربت نجوى عن تثمينها للجانب الإنساني في شخصية باسم عموماً في موازاة صرامته أحياناً، مؤكدةً في الوقت نفسه أن العاطفة وحدها لا تجدي في تقييم المشتركين، لذا سيجد المشاهدون في أداء لجنة التحكيم مزيجاً من التعاطف والحسم، فالقرارات الحاسمة يجب أن تكون مقترنة بالمسؤولية من قبل اللجنة، لذا، فنحن أحياناً نقسو على أنفسنا لنقول "لا" لأحدهم عندما يكون ذلك لمصلحة البرنامج والمشاهدين".

وحول التفاهم بين أعضاء لجنة التحكيم، قالت نجوى كرم: "تتميز لجنة التحكيم بكونها متفاهمة بالشكل والجوهر والمضمون، فنحن نكمّل بعضنا البعض، والروح الإيجابية السائدة بيننا ترتقي بأداء البرنامج في المحصلة"

وختمت نجوى موجهةً رسالة إلى المشتركين، معتبرةً أن الموهبة قد تُخلق مع الإنسان، ولكن عليه العمل على تنميتها وصقلها، وأنا على ثقة بأن الموسم السابع سيعجب الناس، فنحن كلجنة تحكيم نُعدّ أول المتلقّين، وأؤكد بأن المواهب المتقدمة هذا الموسم تتميز جميعها بفرادتها وتألقها ومستوى أدائها المتقارب، وعموماً سيجد المشتركون أنفسهم بين يديّ الجمهور في النهائيات، وذلك عندما يصبح الجمهور هو الحكم وصاحب القرار".

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باسم يوسف يوجه التحية لـ أحمد حلمي وعلي جابر

فيما أكد باسم يوسف، أنّ "علاقته بـ Arabs Got Talent قديمة، فكنتُ من متابعي البرنامج وأحد عشاقه منذ بداياته، وأتوجه بالتحية لأحمد حلمي، وعلي جابر الذي نفتقده جميعاً".

وأضاف: "تربطني علاقة طيبة بناصر القصبي عمرها أكثر من 12 عامًا، ولطالما وددت أن أعمل معه إلى أن جاءت الفرصة المناسبة اليوم، لذا، هناك كيمياء قوية بيننا فهو ممثل كوميدي قدير وقديم، وأنا أتعلم منه على المنصة، ويمكن القول بأننا نكمّل بعضنا البعض، فهناك تناسق عفوي غير متّفق عليه بيننا. أما نجوى كرم فهي امبراطورة وبرنسيسة، لذا فإن التفاعل والديناميكية بيننا جميعاً منقطعة النظير سواءً أمام الكاميرا أو خلفها".

واستطرد : "أنا سعيد للغاية بأن أكون جزءاً من هذه التجربة الجميلة، رغم أنه من أصعب الأمور عليّ أن أكون حكماً يقيّم مواهب الآخرين، فكل من يعتلي مسرح البرنامج لا بد وأنه قد تعب على نفسه جداً وأعدّ العدة لهذا الظهور، ولعل الصعوبة في هذه الحال بالنسبة لي ليس في أن أقول (نعم) لتلك الموهبة بل أن أقول (لا) إذا كانت لا تستحق المنافسة مع الآخرين".

وحول طريقة أدائه شخصياً في البرنامج كعضو لجنة تحكيم، أوضح: "أحاول السير على خط رفيع أوازن فيه بين إدخال البهجة إلى قلوب المشاهدين والمشاركين، مع حرصي في الوقت نفسه على عدم تقييم المواهب بطريقة مؤلمة قد توجعهم، ولكن في بعض الأحيان قد أكون صارماً مع البعض".

ريا أبي راشد: الموسم السابع سيُحقق أصداءً غير مسبوقة



ومن جانبها، قالت ريا أبي راشد، والتي قدّمت البرنامج عبر مواسم متعاقبة: "أول انطباع لي عن الموسم السابع هو رد فعل الجمهور الإيجابي بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات، وأنا بانتظار هذا الموسم كما ينتظره الجمهور فجميعنا نحب كل ما هو مختلف ومتميز وغير متوقع".

وتابعت "دعونا نتذكر أنه خلال المواسم الاولى من Arabs Got Talent لم تكن مواقع التواصل بالقوة والانتشار التي هي عليه اليوم، لذا سنتابع هذه المرة أصداءً غير مسبوقة لكل حلقة وكل مشترك متميز".

وختمت ريا: "أدائي في البرنامج كإعلامية يختلف بشكله الاحترافي عن أدائي في المقابلات التي أجريها مع مشاهير العالم وغيرهم، ففي Arabs Got Talent تحديداً نجد أن العاطفة تمتزج بالمهنية، فقد نفرح من قلوبنا ونضحك حيناً ونبكي بتأثر أحياناً، وهذا أكثر ما يميز البرنامج ويمنحه الخصوصية والتفرّد".

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