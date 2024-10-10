بعد تعديله.. موعد ومكان تشييع جنازة متعهد الحفلات الراحل حسن عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أجرت أسرة منظم الحفلات الراحل حسن عاكف، تعديل على مكان صلاة الجنازة المقرر إقامتها اليوم الخميس.

محمد عاكف "نجل الراحل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تشييع الجنازة من مسجد عمرو بن العاص، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس، وليس من مسجد السيدة نفيسة، حسب ما كان مقررا"

وتابع: "ويقام العزاء مساء يوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب"

منظم الحفلات الراحل حسن عاكف، يطلق عليه شيخ المنظمين، إذ يعد من أقدم رموز المجال، ونظم حفلات لكافة رموز الأغنية، ومنهم لطيفة، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، محمود الليثي، أوكا، و غيرهم.

إقرأ ايضا

"مهرج الملك لير".. حسام داغر يكشف عن تحقق حلم من ٢٠ عاما

"قضيت فيها أجمل أيامي".. إلهام شاهين تحتفي بمرور 36 عامًا على إنشاء دار الأوبرا المصرية

عمر متولي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام (خاص)