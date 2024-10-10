"قضيت فيها أجمل أيامي".. إلهام شاهين تحتفي بمرور 36 عامًا على إنشاء دار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادته بحضور حفل دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 36 عام على إنشائها، بحضور وزير الثقافة أحمد هنو، ورئيس الأوبرا لمياء زايد.

ونشرت إلهام مجموعة صور من مشاركتها في حفل دار الأوبرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سعدت جدا بحضور حفل دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 36 عام على إنشائها بحضور معالي وزير الثقافة أحمد هنو ورئيسة دار الأوبرا لمياء زايد، شكرا دكتورة لمياء على هذا الحفل المبهر".

وأضافت: "أعتز جدا بدار الأوبرا المصرية التي قضيت فيها أجمل أيامي، عندما عرضت مسرحية كاليجولا على خشبة هذا المسرح الرائع مع النجم نور الشريف الله يرحمه ومن إخراج سعد أردش، و كانت أول إنتاج لأكاديمية الفنون بإشراف فوزى فهمى رئيس الأكاديمية في هذا الوقت، وتحت رعاية معالي الوزير الفنان فاروق حسني".

وتابعت: "تذكرت كل هؤلاء العمالقة في الفكر و الثقافه والفن، و أجمل أيامي و ذكرياتي الحلوة في هذة المسرحية التي تشرفت بعرضها في هذا الصرح العظيم، دار الأوبرا المصرية كل سنة وكل الفنانين وكل العاملين بالأوبرا وقياداتها على مر الزمن طيبين، ودايما يمتعونا بالفن الراقى الجميل".

أقيمت، احتفالية كبرى نظمتها وزارة الثقافة، للاحتفاء بمرور 36 عامًا على افتتاح دار الأوبرا المصرية، بمشاركة 16 فرقة فنية وأكثر من 500 فنان.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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