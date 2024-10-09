بالصور.. عمر متولي يصل العرض الخاص لفيلم "بنسيون دلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- نادر نبيل:

وصل الفنان عمر متولي، منذ قليل، العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "بنسيون دلال" المقام في سينما جراند نايل تاور.

وحضر من أبطال الفيلم الفنانة غادة طلعت التي ظهرت على السجادة الحمراء للعرض الخاص للعمل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مناقشة عدد من القضايا والمشاكل العديدة التي يمر بها الشباب، من خلال قصة أب يعول 5 أبناء.

فيلم "بنسيون دلال" من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وغادة طلعت، وإبرام سمير وخالد سرحان، ومن إخراج شادي الرملي.

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