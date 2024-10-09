تعليق كوميدي من الحلفاوي بشأن لقب "أكبر قلعة رياضية في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على الجدل المثار بشأن نادي الزمالك ولقب "أكبر قلعة رياضية في مصر".

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بمناسبة موال أكبر قلعة رياضية في مصر، تذكرت الطرفة الشهيرة التي تحكي عن اتنين فكهانية متجاورين.. علق أحدهما لافتة كتب عليها "أحسن فكهاني في مصر"، فقام الآخر بتعليق لافتة" أحسن فكهاني في الشارع".

وتوج نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

على جانب آخر، تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات، خلال الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

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