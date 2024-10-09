أبرزهم سلطان القاسمي ويحيى الفخراني.. المكرمين في إفتتاح مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على تكريم عدد من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي، خلال حفل الافتتاح المقام في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

اقرأ بالوفد.. مصر والأردن يحذران من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة (فيديو)

وتم تكريم كلا من : الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات، الدكتور الفنان يحيى الفخراني، المخرج الكبير سمير العصفوري، واسم الفنان الراحل أحمد راتب.



وكان انطلق منذ قليل، حفل إفتتاح الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة الدكتور أشرف زكي، ويقام بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتقام عروض المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، وذلك بعرض “black” والذي يقدم في تمام العاشرة مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 25 عرضا مسرحيا متنوعًا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

مهرجان نقابة الممثلين للمسرح المصري

وتقام فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري، وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي