شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 14.. صدمة نور محمود فى ابنه بعد عمله بكافيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثاً مختلفة، حيث تعرض سيف – نور محمود إلى صدمة كبيرة عندما ذهب هو والعملين معه لأحد الكفايهات بعد يوم عمل كبير، ليجد ابنه الصغير هو من يأخذ المشروبات إذ يعمل في الكافيه الذى يجلس فيه والده نور محمود، وهى صدمة كبيرة للاب والابن، خاصة أن الاب كان على خلاف كبير مع ابنه بسبب الأخير الذى يرغب في ترك الجامعة حتى يعمل في مجال الموسيقى الذى يحبه .



تيتا زوزو

كما شهدت الحلقة أيضاً ظهور اعجاب خالد – محمد كيلانى لبسمة داود في أحداث الحلقة، حيث يتبادلا نظرات الاعجاب بينهما، إذ يعيشان في قصة حب جديدة.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.